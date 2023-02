San Valentino, un libro in regalo

Il Comune celebra la giornata di San Valentino con un regalo a tutti gli amanti della lettura. Da oggi al Caffè Letterario, per alcuni giorni, la biblioteca comunale metterà a disposizione di chi li vorrà romantici pacchetti con libri in dono. Si tratta di libri usati che in questo modo avranno una nuova vita e si trasformeranno in un regalo d’amore. Oggi infatti è la giornata degli innamorati, un’occasione sui generis per promuovere la cultura, obiettivo del Caffè che periodicamente stupisce con iniziative per regalare parole e libri a ragazzi e adulti. La giornata odierna è stata studiata proprio per questo, con tanto di allestimento studiato ad hoc. L’espositore per celebrare la festa degli innamorati è già stato allestito, con una dedica a tutti coloro che vorranno farsi un regalo: "Il libro è un dono d’amore, un regalo per voi, perché leggere è un piacere che dura per sempre". Dopo oggi proseguiranno le iniziative dedicate a Goldoni: il 23 alle 17.30 Marcello Moscoloni e Patrizia Giardini porteranno al Caffè letterario "Profumo di arance amare", letture tratte dall’omonimo romanzo "post-Gattopardo".