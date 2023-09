Sanchez in ritardo a Milano: per lui la panchina nel derby?

Alexis Sanchez non è ancora riuscito ad allenarsi assieme ai compagni di squadra ad Appiano Gentile. L’attaccante cileno, che non ha ancora esordito con l’Inter nella sua nuova avventura ma è stato impiegato per 90’ in Cile-Colombia (la sua prima partita dopo essersi svincolato dall’Olympique Marsiglia) ha avuto un disguido con i voli dal Sudamerica e non è riuscito a raggiungere il Centro Sportivo Suning in tempo per ritrovare gli altri nerazzurri.

Lo staff tecnico e medico valuteranno nell’immediata vigilia del derby (oggi la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle 15) quali sono le condizioni del calciatore. In ogni caso il cileno non era tra i probabili titolari per la sfida al Milan, ma per il tecnico sarebbe importante avere una pedina in più tra gli attaccanti che possa dar fiato a Lautaro e Thuram. Nello stesso reparto, in compenso, Arnautovic è reduce da una doppietta siglata con l’Austria e spera di trovare spazio a partita iniziata per poter dare il proprio contributo. Nella prima esperienza all’Inter non è mai riuscito a giocare la stracittadina.

M.T.