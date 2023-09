Sangiuliano City e Fanfulla MILANO contano sul fattore campo

Nel girone D della serie D, primo turno casalingo sia per il Sangiuliano City sia per Fanfulla con doppio incrocio felsineo e l’intenzione di fare bella figura davanti ai tifosi di casa propria. Arriva il Progresso a far visita al Sangiuliano City che non nasconde le sue ambizioni per un immediato ritorno in serie C. I gialloverdi debuttano tra le mura amiche del Guazzelli di Riozzo. "Sicuramente loro arriveranno carichi di entusiasmo per l’ottima partenza della stagione -afferma Manuel Iori, allenatore del Sangiuliano City- con la vittoria in campionato con il Forlì e poi con quella in Coppa Italia sul Piacenza. Noi però vogliamo fortemente questa vittoria che cercheremo in tutti i modi di ottenere".

Esordio alla Dossenina anche per il Fanfulla che se la deve vedere contro il Corticella.

Mister Omar Albertini alla vigilia avverte il Guerriero: "Corticella è una squadra forte, che fa della tecnica, del palleggio dal basso e della rapidità le sue qualità migliori. Ha giocatori importanti per la categoria, dovremo disputare una partita di grande applicazione ed attenzione con tanto sacrificio sin dal primo minuto".

L.D.F.