"Sangue, l’Officina rimanga autonoma"

"L’Officina trasfusionale, come nel resto delle regioni italiane per le sue caratteristiche, deve rimanere una struttura autonoma senza far capo ad alcun servizio trasfusionale". Ne è convinto Giuseppe Furlò, direttore della Medicina Trasfusionale Ast Ancona. Il suo è un appello, ribadito nei giorni scorsi all’assemblea Avis di Fabriano. "In tal modo – evidenzia Furlò – si evitano pericolosi conflitti d’interesse e l’officina potrà espletare al meglio il compito istituzionale di lavorazione e distribuzione degli emocomponenti secondo le direttive del Dirmt. Il momento storico è importante perché gli strascichi della pandemia hanno causato a livello nazionale e internazionale una severa carenza di farmaci plasma-derivati, ottenuto dal plasma donato ed avviato al frazionamento industriale. Farmaci salvavita per la cura delle malattie legate ai deficit di fattori della coagulazione, le malattie emorragiche congenite e le immunoglobuline per il trattamento delle immunodeficienze congenite o acquisite e la cura di malattie neurologiche".