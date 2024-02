Sangue nel negozio di kebab. Condannato il cliente rissoso

Prende da bere nel negozio di kebab ed esce senza pagare birra e aranciata. Fermato dal dipendente del negozio avrebbe tirato fuori un taglierino sferrando contro il commesso, prima un fendente con la lama e poi un pugno in faccia. In aiuto del dipendente era arrivato un amico ma anche lui è stato preso a pugni dal cliente. Il parapiglia risale a questa estate, era il 28 luglio, in piazza Rosselli, da "Pak Kebab", dove alla fine era arrivata anche la polizia. Nei guai era finito un 30enne, originario del Gambia, arrestato per rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di un’arma da taglio. Vittime due pachistani di 24 e 29 anni. Dopo le manette e la denuncia il gambiano è finito a processo davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini che ieri lo ha condannato ad 8 mesi di reclusione per le lesioni aggravate e a 4 mesi di arresto per l’uso dell’arma, il taglierino. Il collegio dei giudici non ha ritenuto configurato il reato di rapina per il quale il 30enne è stato assolto.

Quel pomeriggio era scoppiata una zuffa all’interno del punto vendita, per fermare il cliente che non aveva pagato le bevande il commesso e il suo amico avrebbero preso il gambiano per un braccio ferendolo. A quel punto il 30enne avrebbe tirato fuori da una tasca un taglierino che nella colluttazione ha ferito il dipendente con un taglio. L’amico era stato preso a pugni. Entrambi avevano riportato sette giorni di prognosi per delle policontusioni. Solo l’arrivo di una Volante aveva posto fine all’aggressione. L’imputato era difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi.

ma. ver.