’Sanguinamenti. Incipit Tragoedia’:. Abel Ferrara legge Gabriele Tinti

Si svolgerà a Jesi l’undicesima giornata del Festival Internazionale di poesia ‘La Punta della Lingua’. E’ proprio nella città di Federico II che si svolgerà uno degli eventi più importanti e attesi di questa ventesima edizione. Protagonisti sono il grande regista americano Abel Ferrara e il poeta jesino Gabriele Tinti. Alle ore 19 la Pinacoteca civica ospiterà ‘Sanguinamenti. Incipit tragoedia’. Ferrara leggerà le poesie di Tinti edite da La nave di Teseo di fronte alla ‘Deposizione’, capolavoro di Lorenzo Lotto.

"Sanguinamenti – Incipit Tragoedia" raccoglie gli epigrammi composti da Tinti, poeta e critico d’arte, ispirandosi alle iscrizioni epigrafiche del Museo Nazionale Romano, dei Musei Capitolini e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, così come alle iscrizioni funerarie più recenti, in una trasfigurazione della nostra paura per la morte, per il dolore e la sofferenza. Il reading è sold out.

Alle ore 21.30 nell’Arena Cinema Casa Avis (ingresso 6 euro), seguirà la proiezione de "Il Cattivo Tenente" storico film di Ferrara. Realizzato nel 1992, con un Harvey Keitel implacabile, "Il cattivo tenente" è ‘il capolavoro del regista, la summa del suo cinema maledetto, metropolitano, colmo di sgradevolezze, perversioni e violenze distese su di una tela iperrealista sempre più disturbante, talmente intinta nel fuoco più visionario da diventare essa stessa Male, dardo sanguinolento appuntito e velenoso’ (Niccolò Rangoni). Alla proiezione interverrà lo stesso regista.

L’appuntamento è in collaborazione con ‘Dorico International Film Fest’ e AVIS Jesi. Abel Ferrara è uno degli artisti contemporanei più controversi e apprezzati. Nato a New York nel 1951. Negli anni ’90 i suoi successi internazionali comprendono ‘King of New York’, ‘Ultracorpi – L’invasione continua’, ‘The Addiction’ e ‘Fratelli’.

‘Il cattivo tenente’ è stato presentato al Festival di Cannes nel 1992’. Quanto al festival, il pomeriggio si aprirà alle ore 18, alla Pinacoteca civica, con ‘La nuova poesia svizzera,’ reading dei poeti svizzeri di lingua francese e tedesca Odile Cornuz e Michael Fehr.

Il festival continua così l’esplorazione della poesia svizzera, che stavolta porterà il pubblico a conoscere una scrittrice in versi, in prosa e per il teatro, Cornuz, originaria del cantone di Neuchâtel, dove vive, collaborando con la Radio Suisse Romande/RTS, e un artista, Fehr, autore di libri, performance, concerti e album musicali ispirati al medesimo personalissimo immaginario.