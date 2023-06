Sanità a Chiaravalle, PD organizza assemblea pubblica lunedì

Si torna a discutere di sanità nella città di Maria Montessori. L’appuntamento è per lunedì prossimo, infatti, all’Isola (dalle ore 21) dove è stata organizzata un’assemblea pubblica di approfondimento in particolare sul piano socio-sanitario regionale (Pssr).

"Un atto programmatorio – rimarca dal Pd locale Jacopo Falà - che presenta criticità rilevanti e non dà risposte efficaci alla gravissima crisi nella quale versa il sistema sanitario nelle Marche".

L’evento è organizzato dal partito democratico e sarà introdotto dalla segretaria regionale Chantal Bomprezzi insieme anche al nuovo segretario del circolo di Chiaravalle Ivano Rocchetti.

Discuteranno del piano esperti come Franco Pesaresi (network non Autosufficienza), il relatore di minoranza del Psrr in consiglio regionale e capogruppo Pd Maurizio Mangialardi e il responsabile della segreteria Pd Marche per la commissione sanità Daniele Sturani.

L’incontro è aperto alla cittadinanza. Sono stati invitati formalmente i gruppi consiliari e l’amministrazione comunale di Chiaravalle.

