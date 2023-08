"Sanità a Senigallia e Arcevia: Stop alla Propaganda"

Il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi chiede risposte concrete per la struttura sanitaria di Arcevia. "Con un comunicato imbarazzante, nel quale cerca di difendere l’indifendibile, la ex assessora regionale e oggi parlamentare Giorgia Latini ci informa che la struttura sanitaria di Arcevia avrà ‘un ruolo importante nella sanità di prossimità’. Non ci dice né con quali risorse, né con quale personale dedicato, né con quali servizi offerti, ma con una pacca sulla spalla garantisce alle comunità della Val Misa e della Val Nevola che sarà proprio così – spiega Mangialardi - Il depotenziamento di Arcevia è stato sancito a chiare lettere dal Piano approvato dalla destra, altro che propaganda. Un provvedimento, peraltro, pienamente coerente con il nulla assoluto prodotto dalla Giunta Acquaroli rispetto alle politiche sanitarie per l’entroterra e in particolare per la Val Misa e Val Nevola. Alla ex assessora Latini, che denuncia ‘la mancata programmazione da parte delle giunte di centrosinistra’ (e certamente ci sono state delle mancanze nel passato, non ho problemi ad ammetterlo), vorrei chiedere che cosa ha fatto lei per Arcevia e il comprensorio nei 2 anni e mezzo nei quali è stata amministratrice regionale, prima di fuggire a Roma per andare in Parlamento".