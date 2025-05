Sanità, all’ospedale di Loreto nasce il centro formativo regionale dedicato all’ecografia ostetrica

La Regione ha stanziato i finanziamenti necessari per la realizzazione di un Centro Formativo regionale avanzato di ecografia ostetrico-ginecologica presso il presidio ospedaliero di Loreto. Un progetto che si inserisce nel percorso di eccellenza sanitaria già tracciato nel 2017 con l’istituzione del Centro unico regionale (Cur) di diagnosi prenatale di secondo livello, potenziato nel 2022 con il Centro di simulazione delle emergenze ostetrico neonatali, favorendo così la costituzione di un polo di eccellenza sul territorio regionale.

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio con sistemi avanzati di simulazione in ecografia, costituito da quattro postazioni di simulazione per i discenti ed uno per il docente, al fine di svolgere corsi di perfezionamento per i professionisti ginecologi della Regione Marche. "Il Centro Unico regionale di diagnosi prenatale di secondo livello di Loreto rappresenta un fiore all’occhiello della sanità marchigiana che andiamo a potenziare ulteriormente investendo nella formazione per innalzare ancora di più il livello qualitativo delle prestazioni erogate. Con il Centro Formativo regionale e il simulatore di emergenze, la struttura sanitaria di Loreto si staglia nel panorama nazionale per avanguardia tecnologica e dei servizi", dichiara il vicepresidente e assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini.