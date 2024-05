"Sanità, ambiente e lavoro le priorità"

1." Ascoltare, informare e condividere onestamente e con trasparenza le eventuali problematiche emerse nei territori e proporre di conseguenza possibili soluzioni alle istituzioni. Così intendo portare la voce del territorio marchigiano e della provincia di Ancona a Bruxelles" Dico un punto cardine da cui non si po’ non partire: la politica si è allontanata sempre più dalle persone e redo sia assolutamente e totalmente da cambiare il modo di fare e creare una nuova comunità e un nuovo futuro". 2."Nell’immediato penso che le tre priorità siano la Sanità, l’Ambiente e il Lavoro". 3."Proprio recentemente è uscito il nuovo rapporto indipendente sulla libertà di stampa nel mondo. L’Italia ha perso cinque posizioni arrivando al 46esimo posto e va osservato come la Svizzera,con noi confinante, è al quarto posto, mentre il Lussemburgo è al primo posto. Dunque mi sembra si possa dire senza tema di smentita che L’Italia non è un paese libero. Per cui manca un’Europa che cammini nello stesso senso di marcia e alla stessa velocità. Per questo credo dovremmo tutti allearci al Media Freedom Act europeo". 4."Sono certo che, rimanendo onesti, trasparenti e coerenti dentro un’istituzione come l’Europa, si possa e si debba controllare e portare avanti una politica che guardi alla dignità di tutti". 5. "Certo! Sono contento di poter portare avanti il progetto del Movimento 5 Stelle, insieme a tutti i nostri candidati e soprattutto insieme a tutti nostri attivisti. Spero di poter contribuire col miglior risultato possibile e poter essere eletto e rappresentare l’Italia e questo territorio in Europa". 6. "Credo che la politica sana, vera e concreta sia fatta di dialogo e confronto, ma senza snaturare i principi fondamentali che sono preziosi per noi del Movimento 5 stelle". 7. "Ho deciso di candidarmi perché il mio percorso di vita e di politico mi ha portato a scegliere di agire in prima persona, insieme ai tantissimi amici e attivisti sul territorio. A questo punto spero di poter massimizzare gli sforzi e il lavoro di tutti loro".