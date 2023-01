Sanità, arrivano nuove assunzioni nella Ast 1 I sindacati: "La Regione ha ascoltato le proteste"

Buone notizie dal fronte sanitario, arrivano le assunzioni per medici, infermieri e oss. "Sono in fase di pubblicazione – spiegano dall’Ast Ancona - tre determine riferite ad altrettanti contratti per medici convenzionati che entreranno in servizio questi giorni in particolare nelle sedi di Sassoferrato, nel distretto di Jesi e nell Comune di Agugliano. Nello specifico prenderà servizio il primo febbraio prossimo un medico di Ortopedia per la specialistica ambulatoriale, con contratto a tempo indeterminato per nove ore settimanali, al distretto di Fabriano sede di Sassoferrato (ospedale di Comunità). E’ stato conferito altresì un incarico a tempo indeterminato a un medico convenzionato per l’Emergenza Sanitaria Territoriale Est118 per il Distretto Jesi – Potes Jesi e Cingoli per 38 ore settimanali. Prenderà servizio, infine, sempre il primo febbraio un medico con incarico temporaneo di assistenza primaria al Comune di Agugliano. Tutto ciò si inquadra in un’ottica di potenziamento dell’organico della Ast Ancona che sta provvedendo al sopperimento delle carenze di personale della medicina convenzionata". Ma buone novità arrivano anche sulle assunzioni di oss e infermieri che mancano soprattutto a Fabriano e Sassoferrato.

"Si è fatta sentire, con successo, l’azione congiunta della direzione dell’Ast di Ancona, e la nostra – spiega Giacomo Mancinelli per la Rsu Cgil- con noi protagonisti, che abbiamo insistito con forza con Regione, per sbloccare la situazione, richiamando la piena applicazione dell’autonomia concorsuale che devono avere le Ast. abbiamo aperto una breccia, sennò sarebbero stati due pesi e due misure palesi, imbarazzanti, campanilismo allo stato puro con Cingoli, cioè, che ha potuto avere, autorizzato dalla Regione Marche, il suo proprio avviso urgente, dedicato per oss a tempo determinato, mentre, al contrario, Fabriano e Sassoferrato lasciate morire, ferme al palo, abbandonate a se stesse. Siamo riusciti ad ottenere di produrre, come Ast di Ancona, dei propri avvisi, urgenti, per posti a tempo determinato, di infermieri e oss. Questo comporterà un più facile reclutamento di personale, che accetterebbe, a quel punto, con maggiori probabilità, la chiamata per l’entroterra marchigiano del versante anconetano, ossia Fabriano e Sassoferrato. E permetterebbe anche, cosa importantissima, la possibilità di reimmettere nel circuito lavorativo coloro, oggi disoccupati che nel recente passato erano in servizio nella ex Area Vasta 2 e non prorogati lo scorso anno".

sa. fe.