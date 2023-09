"Sanità: assunzioni ad Ascoli e Jesi"

"Bene le assunzioni. L’intento dell’assessore Saltamartini è meritevole: peccato però che tutto questo impegno, per il momento, lo vediamo profuso solo a favore dell’Ast 9 di Ascoli Piceno dove si stanno per assumere 9 medici. Perchè nulla si muove in tal senso per la nostra Ast di Ancona?". Così il coordinatore del Tribunale del Malato Pasquale Liguori che snocciola le criticità dell’ospedale jesino: "Di carenza di personale ne abbiamo sia in termini medici che, infermieri e oss. In Chirurgia e Urologia mancano ben quattro medici e diversi oss. Ma la carenza di personale si fa sentire anche in Cardiologia dove, da poco, è andato via un altro medico e in Medicina attendiamo la sostituzione di un medico andato via un anno fa. Qui inoltre il personale medico in servizio è chiamato, da tempo, a sopperire, le carenze dell’ospedale di Cingoli. Aspettiamo poi le nuove assunzioni di infermieri per la riapertura della Day Surgery che permetterebbe di abbattere in maniera più efficace le liste di attesa per i piccoli interventi. Chiediamo all’assessore e alla direzione Ast: a quanto le assunzioni qui da noi?".