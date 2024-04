Sanità, attacco alla Regione: ecco le assunzioni

"Assessore Saltamarini, vorrei che lei rendesse conto ai cittadini di questo modo fallimentare di gestire la sanità della nostra regione". Sono parole dure quelle con cui il sindaco Daniela Ghergo ha aperto ieri il lungo consiglio straordinario sulla sanità. "Questa non deve essere una vetrina elettorale – ha aggiunto Ghergo - ma un’occasione per offrire risposte e impegni per la soluzione dei problemi sanitari fabrianesi, criticità che non possono essere più rinviate. La situazione a livello locale è grave e quella delle aree interne e il distretto Fabrianese in particolare, oltre ai noti problemi regionale e locale". E poi l’attacco sulla nuova palazzina chirurgica che "dopo due anni di parole non è ancora finanziata e non ha un progetto esecutivo" e sull’ala di "4.500 mq inagibili dal sisma del 2016".

"L’ospedale Profili con tutte le sue eccellenze necessita di spazi e personale e attende risorse". E poi la stoccata: "Va riaperto il punto nascita, perchè non è possibile che i cittadini dell’entroterra marchigiano non abbiano diritto di nascere, ma solo di morire". Ghergo ha snocciolato i dati sugli investimenti più piccoli delle Marche. A rispondere il direttore generale dell’Ast Ancona Stroppa che ha assicurato assunzioni e potenziamento dei servizi: "Parlerò di impegni concreti e numeri su cui metto la faccia anche perché in questo territorio io vorrei continuare a vivere" ha esordito Stroppa.

La prima riguarda le assunzioni "che saranno di qui a un mese e un mese e mezzo. Tre medici al pronto soccorso, tre in radiologia, una in anestesia e rianimazione, una in cardiologia, due in medicina interna, due in nefrologia, due in medicina fisica e riabilitazione, 3 in pediatria, una in neuropsichiatria infantile. A questo vanno aggiunti 13 infermieri. In tutta l’Ast Ancona per i 51 posti di dirigente medico sono arrivate 760 domande".

E poi: "Non mancano i fondi per la nuova palazzina chirurgica – ha replicato al sindaco Ghergo -. Non manca nulla, abbiamo fatto il progetto esecutivo e sta partendo la gara che sarà aggiudicata entro 6 mesi. L’obiettivo è andare avanti in maniera più definitiva. I soldi li abbiamo. Sull’ala terremotata che è di 6mila metri quadrati non 4.500, sindaco, cercheremo di portare la questione sul tavolo con un intervento modulare". Stroppa ha poi spiegato: "Le prestazioni ambulatoriali nell’ultimo anno sono aumentate del 18%, 86mila prestazioni ambulatoriali in più". Durante la seduta prima del governatore Acquaroli e dell’assessore Filippo Saltamartini sono intervenuti anche i sindacati e i cittadini a chiedere garanzie per la sanità del territorio.

Sara Ferreri