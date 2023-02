Sanità, da martedì al via due nuovi servizi

Buone nuove per la sanità osimana. Da martedì sarà attivo il centro raccolta campioni per lo screening prevenzione del tumore del colon retto e sarà aperto il Punto prelievi in città. Si tratta di importanti servizi per il cittadino a livello territoriale. In particolare il primo, il centro di raccolta campioni fecali, sarà situato in piazza del Comune nell’ambito dello screening organizzato per la prevenzione del tumore del colon retto. Il cittadino che riceverà la lettera di invito a partecipare, dopo aver ritirato l’apposita provetta in una qualsiasi farmacia del territorio, potrà conferire il campione al poliambulatorio il martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.45 alle 9.30 all’ambulatorio infermieristico del secondo piano. Il Punto prelievi sarà attivo invece al poliambulatorio di Osimo il martedì, mercoledì venerdì dalle 8 alle 9.30 previa prenotazione degli esami che può essere effettuata dall’utente nella sede poliambulatoriale dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 o tramite il medico di base che potrà inviare l’impegnativa dematerializzata a [email protected] "L’apertura del Punto prelievi è un importante servizio messo a disposizione della popolazione di Osimo e del circondario – dichiara l’assessore regionale Saltamartini – e in contemporanea sarà possibile usufruire del servizio di consegna dei campioni per lo screening oncologico".