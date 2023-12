Sanità digitale, Biondi nel gruppo mondiale

Un medico fabrianese nel gruppo mondiale di lavoro Wfpha (world federation of public health associations). Nei giorni scorsi il primo meeting digitale del neocostituito gruppo che lavora in stretta collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e che promuove politiche, strategie e programmi a livello statale e mondiale. "Di questo importante gruppo di lavoro (che prevede un massimo di 15 membri) – spiegano dall’Ast Ancona - è entrato a far parte anche Massimiliano Biondi, medico marchigiano residente a Fabriano attualmente in servizio alla direzione del presidio ospedaliero unico dell’Ast Ancona. Biondi è stato selezionato per il suo prestigioso curriculum. È membro della Eupha e in passato ha fatto parte del consiglio direttivo nazionale S.I.T.I. Ha collaborato ad alcun iprogetti internazionali e ha all’attivo numerose pubblicazioni. "Sono onorato per questa possibilità di cimentarmi in una nuova area tematica che ha destato in me grandissimo interesse - spiega il dottor Biondi - sono molti gli studi che stanno indagando il grado di democratizzazione associato all’introduzione delle tecnologie digitali nell’assistenza sanitaria. La sanità digitale ci sta fornendo una moltitudine di dati mai rilevati e sistematizzati prima".