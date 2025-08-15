"Sanità e infrastrutture: i nodi del territorio"

Simone Pugnaloni è candidato al Consiglio regionale a sostegno del dem Matteo Ricci presidente. "Sognavo di diventare sindaco e ci sono riuscito, per due mandati. Il mio motto è ’una forza popolare’, tra la gente e per la gente. Poter contare su un consigliere regionale del territorio significa avere un punto di riferimento per fronteggiare e risolvere le problematiche di tutti i giorni, a partire dalla sanità pubblica". E’ proprio dalla sanità che parte la sua campagna: "In passato c’è stato uno sbilanciamento verso la sfera privata, occorre tornare indietro. A Osimo bisogna investire sul Ss. Benvenuto e Rocco fino a quando non sarà tagliato il nastro del nuovo Inrca-ospedale di rete all’Aspio, sulla sua riconversione post trasferimento a Ospedale e Casa di Comunità. Il centrodestra oggi vorrebbe pagare l’affitto a un privato in una zona a rischio idrogeologico e trasferire il poliambulatorio a San Biagio. Osimo ha perso l’opportunità del Pnrr sanità perché a amministrata da un diverso colore politico. La sanità è pubblica è di tutti. Speriamo che l’opportunità si riproponga e comunque l’obiettivo c’è e si realizzerà con fondi regionali. La Regione deve poi finanziare gli asili nido per abbattere le liste di attesa e abbattere i costi per rette delle case di riposo".

Sul rischio idrogeologico Pugnaloni dice: "Urge un piano straordinario di rinnovo delle reti fognarie e degli acquedotti. Quelle reti e la gestione delle acque meteoriche che toccano per competenze alle nostre multiutility e ai nostri Comuni. Il piano quindicennale dell’Authority prevede che gli investimenti siano ricaricati in tariffa. Le famiglie sono stanche dei rincari e hanno paura delle bombe d’acqua. Investimenti adeguati sono possibili solo se la Regione darà un forte contributo. Dopo 40-50 anni dalla sua costituzione, i Comuni soci del Consorzio del Nera non vedono arrivare acqua pura di sorgente. Occorre aumentare la captazione dell’acqua per permettere che l’acqua pura giunga fino a tutti".

Sul tema infrastrutture crede nell’investimento in una grande viabilità fuori dai centri abitati: "Il caso nostro è l’asse di collegamento Ancona-Macerata che collega il mare alla montagna e passa per Osimo". Idee chiare anche sul turismo: "La Regione deve mettersi a capo della filiera, intercettare risorse anche dall’Europa per destagionalizzare le opportunità che i comuni della Riviera del Conero offrono ai propri visitatori anche premiando il gioco di squadra tra Comuni. L’aiuto alle pmi passa attraverso l’internazionalizzazione del made in Marche".