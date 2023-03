Sanità e prevenzione: visite gratuite ortopediche

Uno screening gratuito ortopedico per colonna vertebrale, piede, anca, ginocchio e spalla. Il Gruppo Amici per lo Sport prepara un altro grande appuntamento a servizio della comunità, che si terrà da martedì 18 a sabato 22 aprile, presso i locali della Pinacoteca francescana di piazza Sant’Antonio.

L’evento è stato intitolato ‘Il movimento è vita’. "Viviamo in una società complessa in cui le relazioni interpersonali e le dinamiche sociali sono essenziali per il benessere individuale e collettivo – dicono dal Gruppo Amici per lo Sport presieduto da Tarcisio Pacetti -. Prestare attenzione al sociale significa considerare i bisogni delle persone, la loro inclusione e la loro partecipazione attiva nella società e contribuendo a sviluppare un mondo più equo e sostenibile".

E proprio il Gas, che ha sempre creduto nella prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, in stretta collaborazione con Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica Clinica ortopedica dell’adulto e pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, diretta dal prof. Antonio Pompilio Gigante, ha dunque promosso questo screening ortopedico.

Il prof. Gigante si avvarrà dello staff medico specialistico della Clinica. La kermesse di prevenzione si svolgerà da martedì 18 a sabato 22 aprile 2023 con orari 9-12.40 e 15-18.40 (sabato solo mattina). Nei pomeriggi dal martedì al venerdì quattro ambulatori saranno dedicati alla fascia pediatrica 6-14 anni. Le prenotazioni sono già possibili da ieri tramite il sito www.gruppoamiciperlosport.it. Data la complessità dell’organizzazione, l’evento coinvolgerà anche altre realtà del volontariato territoriale come Croce Gialla Falconara, Croce Rossa Italiana, Gruppo Protezione civile comunale, Unitalsi, Lilt. I sostenitori economici ed istituzionale, da sempre vicini al Gruppo Amici per lo Sport, consentiranno la riuscita dell’evento.