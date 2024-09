Sanità e ritardi, nasce un tavolo di lavoro

Le forze progressiste di Fabriano danno vita a un tavolo di lavoro aperto permanente sulla sanità della zona montana, che abbia il compito di "mantenere alta l’attenzione sui progetti e gli impegni assunti dalla Regione e sulle troppe difficoltà e i disservizi di cui, soprattutto nella zona montana, ancora soffrono i servizi sanitari di cura e di prevenzione". La prima riunione si terrà il 6 settembre alle 21 alla sala convegni della croce Azzurra di via Brodolini. La novità ideata dal coordinamento Cittadino punto nascita e Ospedale Profili, Dipende da Noi Fabriano, Fabriano Progressista, M5s Fabriano, Sinistra italiana Fabriano e Verdi Fabriano viene annunciata quattro mesi dopo il consiglio comunale aperto in cui la sindaca Ghergo e la sua maggioranza hanno messo alle strette i vertici sanitari e della regione sulla carenze, in primis sulla palazzina chirurgica approvata il 26 maggio 2020 dal consiglio regionale e il cui cantiere più volte annunciato non è ancora partito ma anche sulla chiusura del punto nascita e la pediatria trasformata in ambulatorio.

"Dopo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato sulla conferma della chiusura del reparto di neonatologia e dopo il Consiglio Comunale aperto dell’11 aprile, dove abbiamo proposto di istituire un costante monitoraggio sulla sanità locale, abbiamo organizzato per il 6 settembre il primo incontro del tavolo aperto sulla Sanità. L’obiettivo è quello di continuare e massimizzare il lavoro svolto nel tempo dal coordinamento cittadino punto nascita e Ospedale Profili, garantendo un attento e trasparente controllo sulla situazione delle strutture medico sanitarie pubbliche del territorio e sull’attuazione degli impegni presi dalla Regione durante l’ultimo consiglio comunale. Durante l’incontro, esamineremo la situazione attuale e lo stato di avanzamento delle iniziative promesse, valuteremo eventuali problematiche riscontrate e discuteremo le prossime azioni necessarie per sostenere il miglioramento dei servizi sanitari". Il gruppo ha creato un sito internet www.zonamontanasanita.org dove "saranno pubblicati – spiegano - gli aggiornamenti delle iniziative e raccolte le informazioni utili ai cittadini per tutelare il proprio diritto a un servizio sanitario all’altezza della qualità della vita di cui abbiamo diritto". La partecipazione al tavolo è "aperta a tutta la cittadinanza e sono invitati "in maniera particolare i sindaci del nostro territorio, tutte le forze politiche, i sindacati, i medici e gli operatori della sanità, il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Fabriano, le associazioni che a diverso titolo si occupano di sanità e salute".

Sara Ferreri