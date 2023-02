Sanità, ecco l’innovativa Farmacom

Dopo l’approvazione all’unanimità del nuovo statuto da parte del consiglio comunale di Fabriano, si è costituita una società denominata "Farmacom Fabriano srl società benefit", tra le prime in Italia. La Farmacom Fabriano gestisce le farmacie comunali per conto del Comune dall’8 maggio 2006 con un organico di 19 operatori e 2 direttrici per la Comunale 1 e 2. "In qualità di società Benefit, che opera in regime coerente al modello di affidamento ‘in house providing’ da parte del Comune - spiega l’amministratore Francesco Di Trapani - si intendono perseguire più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, del territorio, dell’ambiente e altri portatori di interesse". Obiettivo: "La promozione, la partecipazione e l’attuazione di iniziative in ambito socio assistenziale e sanitario, la promozione dell’informazione sanitaria e dell’attività per l’educazione sanitaria della popolazione, l’aggiornamento professionale".