Sanità, il Comitato dei sindaci della Valmusone alla Regione: "Servono investimenti e personale"

Il Comitato dei Sindaci dell’Ambito territoriale sociale 13 della Valmusone, che comprende le città di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo e Sirolo, si è riunito nei giorni scorsi per formulare osservazioni relative al Piano Sanitario regionale 202325. E’ stata elaborata una lettera di intenti di carattere generale che, "in qualità di sindaco della città capofila dell’Ats 13, ho consegnato alla commissione alla Sanità della Regione Marche. Nel documento si evidenzia la necessità di maggiori investimenti in personale specializzato e strumentazione medica per le strutture sanitarie di Osimo, Castelfidardo, Loreto e Camerano, di riaprire i punti di prelievo dove presenti, come discusso anche durante l’ultimo Consiglio comunale osimano, di sollecitare l’assunzione di almeno un medico di medicina generale per ogni Comune più piccolo dell’Ambito oltre che utilizzare l’area di apertura prelievo come ambulatorio infermieristico per anziani".

Il sindaco Simone Pugnaloni ha spiegato nel dettaglio: "Per quanto riguarda i servizi territoriali, i sindaci dell’Ats 13, informati della volontà di far coincidere i territori dei Distretti sanitari con quelli degli Ambiti sociali sperano che tale indirizzo porti alla nomina di tre dirigenti responsabili per ciascun distretto. Significherebbe per noi avere un riferimento per il solo territorio della Valmusone rispetto a Falconara e ad Ancona. Le osservazioni consegnate al presidente della commissione regionale, Nicola Baiocchi, rappresentano una indicazione di natura preliminare che la comunità della Valmusone propone in attesa di inviare un documento ufficiale, che verrà redatto e condiviso dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito 13 che si riunirà in municipio a Osimo lunedì".

Stasera intanto i gruppi consiliari Progetto Osimo futura e il Movimento 5 stelle hanno organizzato un incontro pubblico sul tema del diritto alla salute dal titolo "La sanità oggi, l’ospedale di comunità e le prospettive per Osimo" alle 21.15 nella sala convegni dell’hotel La fonte. Interverranno tra i tanti anche il medico di Medicina generale Guido Sampaolo già alla guida dell’Usca della zona a sud di Ancona durante la lunga emergenza covid.