Sanità, il grande caos. La rete informatica va in tilt: "Migliaia di esami da rifare"

Crash della rete informatica sanitaria in Emilia-Romagna e disagi per cittadini e operatori della Romagna e di Bologna, Imola e Ferrara: ieri mattina non è stato possibile accedere al fascicolo sanitario elettronico, alle prenotazioni Cup e alle ricette digitali nelle farmacie. Problemi anche in molti ospedali, dove ancora al pomeriggio i pazienti al Pronto soccorso non potevano essere registrati, se non a mano, o nei reparti, perché le cartelle elettroniche erano in tilt. Il problema è nato attorno alle 9. "Avevamo in programma una manutenzione al data center di Ravenna – spiega Gianluca Mazzini, direttore di Lepida, la società che eroga servizi per la Regione e gli enti locali – per collegare il fotovoltaico, con l’obiettivo di essere più green e consumare di meno. Quindi abbiamo spento una linea per montare un interruttore. Purtroppo, la seconda linea, che doveva continuare a funzionare in tutte le stanze, ha avuto uno stop nella sala reti che dà l’interconnessione all’esterno. È andata giù la macchina per gli enti locali e i cittadini, e anche lo Spid a cui si accede con Lepida non era raggiungibile. Ci scusiamo per i disagi, ma non ci sono state conseguenze o ricadute sulla protezione dei dati personali trattati dal servizio Cup". Appena i tecnici si sono accorti dell’accaduto, la linea è stata riattivata, ma la brutta sorpresa era in agguato. "Non si sono riaccese subito tutte le macchine – sottolinea Mazzini –, alcune sono ripartite dopo una decina di minuti e quindi è stata fatta una manutenzione con le necessarie verifiche sui servizi e i primi, quelli sanitari, sono stati riavviati alla fine della mattinata. Abbiamo richiamato una trentina di persone al lavoro e proseguiremo fino a stanotte, noi abbiamo 1.400 macchine da controllare, mentre i vari enti verificano il funzionamento delle loro".

Poco dopo le 13, infatti, sono ripresi i collegamenti con il fascicolo sanitario, ma negli ospedali i problemi non si sono risolti subito. E anche i siti di diversi Comuni non erano accessibili. Mazzini subito dopo il crash si è confrontato con Paolo Bordon, il direttore generale dell’Ausl di Bologna. "Il problema è serio – ammette Bordon nel pomeriggio –, perché è andato giù il server che collega la Romagna, Bologna, Imola e Ferrara. I sistemi di accettazione ancora non funzionano , tutti i nostri tecnici sono al lavoro e si confrontano con quelli di Lepida. I disguidi non sono mancati. I prelievi di sangue fatti stamattina (ieri, ndr) non possono essere processati, perché non era attivo il sistema di accettazione con le etichette, c’è anche un tema di sicurezza e tracciabilità, bisognerà ricontattare i pazienti per ripetere gli esami, il loro numero oscilla tra mille e duemila, mentre nei Pronto soccorso e nei Cau non si registrano gli ingressi per via informatica, ma i casi urgenti vengono scritti a mano". Quindi nei Pronto soccorso le attese si sono allungate, anche se attorno alle 19 i sistemi sono ripartiti. Code nelle farmacie nella prima parte della giornata. "Al mattino non abbiamo potuto fare le prenotazioni al Cup – conferma Achille Gallina Toschi, presidente regionale di Federfarma –, né leggere le ricette dalla tessera sanitaria e quindi erogare i farmaci. Per le urgenze alcuni cittadini hanno cercato di contattare il loro medico. E abbiamo dovuto sospendere anche i tamponi e le vaccinazioni, perché non era possibile accedere alla piattaforma online per le registrazioni".