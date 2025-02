Sanità in lutto: è morto il dottore Eugenio Brunelli

Sanità in lutto, si è spento il Gastroenterologo Eugenio Brunelli, aveva 72 anni. L’ex primario dell’Unità Complessa di Gastroenterologia di Senigallia da un anno e mezzo lottava contro un male incurabile: è morto la scorsa notte nel reparto che si è costituito come Unità Complessa proprio sotto la sua guida e che per anni è stata la sua seconda casa. Quei corridoi e quelle stanze che conosceva a menadito, assistito con cura e amore dai sanitari, gli stessi che ha cresciuto nel suo reparto costituendo un’eccellenza a servizio di tutta l’Area Vasta. Lui stesso che in più occasioni si era battuto proprio contro lo smembramento del Principe di Piemonte. Indagini diagnostiche, screening del cancro del colon, diagnostica endoscopica in aggiunta alla gestione dei posti letto. Il 6 luglio del 2020 era andato in pensione, ma prima portò a termine la sua ultima "battaglia", quella di implementare l’organico medico del suo reparto. "Ci siamo più volte confrontati sul piano medico, sull’organizzazione dell’ospedale e per diversi anni, quando svolgeva anche l’attività in libera professione, abbiamo condiviso lo studio associato. Lo ricorderò sempre per le due qualità che lo resero una eccellenza, le capacità diagnostiche e l’approccio umano con il paziente" il ricordo del dottor Fabrizio Volpini.

Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore, molte anche i suoi pazienti che hanno voluto ricordarlo sui social: "Che brutta notizia dottore – il ricordo di Susanna V. – persone come lei dovrebbero essere eterne. Non dimenticherò mai la sua delicatezza, il suo interesse e quanto mi è stato vicino prima e durante la malattia. Era sempre piacevole incontrarla, ricordo ancora quando mi diceva: ‘ora se le dicono come sta, risponda ‘Insomma’, meglio restare sempre sull’attenti’. La ricorderò sempre come una persona speciale".