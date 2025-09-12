Sanità, l’affondo del Pd: "Buco Inrca, beffa Marche"

Torna a infiammare il dibattito politico regionale la questione del debito milionario che la Regione Calabria ha nei confronti dell’Inrca, l’Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani con sede legale ad Ancona. Un "buco" da oltre 17,5 milioni di euro già lo scorso novembre, probabilmente arrivato ormai a 20, accumulato dalla gestione del presidio di Cosenza, che secondo il Partito Democratico rischia di essere scaricato sulle spalle dei cittadini marchigiani. A lanciare l’ultimatum, ieri mattina nella sede elettorale della Galleria Dorica, sono stati l’eurodeputato e candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci, e la consigliera regionale e candidata del Pd, Micaela Vitri. "La Regione Calabria deve ripianare il suo debito. Entro il 28 settembre il presidente Acquaroli deve dirci quando e come questi soldi verranno restituiti", hanno tuonato durante una conferenza stampa dedicata al futuro dell’istituto geriatrico.

La consigliera Vitri ha ripercorso le tappe di una vicenda che si trascina da tempo, ricordando la sua interrogazione in Assemblea legislativa del novembre 2024. Già allora, la consigliera dem chiedeva alla giunta di fare luce sui motivi che avevano portato la Regione Calabria a escludere il presidio Inrca di Cosenza dalla gestione sanitaria accentrata, un atto che, secondo l’esponente del Pd, rischiava di sganciare la Regione dal dovere di ripianare i debiti accumulati. Nel mirino del centrosinistra è finito anche il recente accordo siglato tra il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, e il suo omologo calabrese, Roberto Occhiuto, dimessosi a luglio. Un’intesa definita "fumosa e inadeguata". "Occhiuto e Acquaroli hanno siglato un accordo, ma non c’è scritto né qual è la massa debitoria, né quando verrà restituita", ha attaccato Vitri, che ha poi aggiunto con preoccupazione: "Eravamo all’oscuro di tutto, poi ci siamo accorti di questi debiti. La sede legale è ad Ancona, quindi il debito pesa su tutti i marchigiani".

Sulla stessa linea Matteo Ricci, che ha alzato il tiro in vista dell’imminente tornata elettorale: "Stiamo parlando di risorse pubbliche in un comparto, come quello della sanità pubblica, dove siamo in grande difficoltà. Se vogliono fare i seri mettano i soldi prima delle elezioni, altrimenti sarà un ulteriore tradimento nei confronti dei cittadini marchigiani. Questi soldi servono per la sanità pubblica. Attualmente, 150mila cittadini della nostra regione, non trovando risposta nel pubblico e non potendosi permettere il privato, sono costretti a rinviare le cure". Una situazione allarmante, che secondo il candidato governatore rende ancora più inaccettabile il mancato rientro del debito calabrese. "Se questo non avverrà – ha concluso Ricci – noi saremo in prima linea per avere ciò che ci spetta".