Sanità, lavori in corso: "Liste d’attesa, chiedo scusa a chi non ha trovato posto. Boom di richieste post Covid"

"Sulle liste d’attesa chiedo scusa a chi non ha trovato posto, ma rispetto all’anno scorso l’aumento dei volumi delle richieste di prestazioni è stato dell’ordine delle 100mila unità". L’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, si è rivolto così alla cittadinanza riferendosi allo studio recente fatto dalla sua struttura sulla verifica scientifica dei dati legati alle visite urgenti a 10 giorni: "Abbiamo soddisfatto il 90% delle richieste, in linea con i valori richiesti dal governo, ma certo qualcuno è rimasto fuori e mi dispiace. Dopo il Covid l’aumento della richiesta delle prestazioni è esponenziale e a questo si unisce l’invecchiamento della popolazione".

Liste d’attesa, mobilità passiva e accessi choc nei pronto soccorso, a Torrette in particolare. Sono questi i crucci principali della Regione alle prese con i problemi di una sanità che stenta ancora ad allinearsi ai criteri impostati con la riforma del sistema della salute marchigiana e l’adozione del piano sociosanitario, entrambi targati 2023. Forse le cose potranno migliorare con l’applicazione degli atti aziendali, in corso di valutazione anche all’interno dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche: "Torrette è il nostro hub di alta qualità, unico Dea di II livello delle Marche, una scelta che la giunta di centrodestra rivendica con forza – ha aggiunto Saltamartini – A riprova dell’attenzione nei suoi confronti, delle risorse per il fabbisogno di personale, 9 milioni di euro, il 60% del totale, circa 5,2 milioni di euro, li abbiamo riservati proprio a Torrette. Soldi che serviranno per assumere medici e infermieri, stabilizzare i precari del Covid, mentre al rinnovo delle tecnologie ci penseranno i progetti Pnrr. Con il nuovo Salesi che arriverà è allo studio anche un grande parcheggio multipiano. Intanto godiamoci i campioni dello sport che scelgono l’ospedale regionale per curarsi e non altri e il doppio successo degli ultimi due anni nella classifica Agenas come miglior ospedale pubblico d’Italia".

Un tema, quello della crescita delle prestazioni, toccato anche dal presidente Francesco Acquaroli: "Stiamo cercando di fare il possibile col sistema pubblico e coinvolgendo anche il privato convenzionato. Ancora non basta. Per migliorare gli standard e decongestionare il pronto soccorso di Torrette bisogna potenziare il territorio, accorciare le liste d’attesa potenziando la rapidità della risposta. Non è possibile che in un qualsiasi ospedale delle Marche il peso dei codici verdi e bianchi, quelli non gravi, sia così preponderante. Tante prestazioni, di conseguenza, risultano inappropriate. Al governo dico grazie delle risorse inviate per colmare il gap tecnologico, ma la questione del tetto al costo del personale sanitario va risolta per legge e il Ministro Schillaci ci sta dando delle rassicurazioni in tal senso".

L’assessore Saltamartini, infine, ha elogiato l’attività di ricerca scientifica condotta grazie anche al fondamentale apporto dell’Università Politecnica delle Marche.