Sanità militare e sistema, un binomio vincente

Giovedì pomeriggio ad Ancona, presso il Comando Militare Esercito Marche, si è tenuto il Convegno "Sanità militare e sistema sanitario nazionale, il dual use per una sinergia virtuosa, anche a beneficio di fasce deboli", durante il quale è intervenuto, con un messaggio, anche il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. "L’idea che la Difesa contribuisca alla cura di bambini e ragazzi nati con gravi malformazioni, facilitando loro l’accesso alle cure medico-chirurgiche e mettendo al loro servizio le competenze, le attrezzature e le capacità logistiche dei militari italiani, è un fatto che suscita orgoglio, commozione, un senso di pienezza che deriva dalla coscienza di compiere, anche in altre forme, la missione delle Forze Armate: proteggere, aiutare; a cominciare dai più indifesi", ha affermato, nel suo messaggio, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. "La Difesa - prosegue il Ministro - ha sempre risposto prontamente ed efficacemente a richieste di natura sociale, in sintonia con la sua vocazione. Lo si può dire, a maggior ragione, della Sanità Militare, il cui ruolo è emerso all’attenzione del Paese in occasione della pandemia da SarsCov2, ma che fin dalla sua fondazione ha coadiuvato la sanità civile sul terreno della ricerca scientifica e dell’assistenza di chi ne avesse bisogno. Come amo ricordare - conclude Crosetto - la Difesa non è un corpo separato rispetto alla società; anzi, ne è parte integrante".