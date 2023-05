"Sanità, nuovi concorsi a tempo indeterminato"

"Servono nuovi concorsi a tempo indeterminato per le figure sanitarie ed amministrative del sistema sanitario regionale". E’ la richiesta avanzata dalle segreterie marchigiane di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl. I recenti avvisi a tempo determinato, secondo le organizzazioni sindacali, costituiscono un rimedio nell’immediato ma a loro dire non sono sufficienti. "C’è grande preoccupazione per la sempre maggiore difficoltà di trovare infermieri sul mercato quindi siamo intenzionati ad esercitare un forte pressing sulla Regione", spiegano in una nota.