Sanità, nuovo ambulatorio Ospedale, critiche

Aperto a Marotta un ambulatorio di Chirurgia generale, proctologia e piccola chirurgia per visite chirurgiche e medicazioni all’avanguardia, ‘Senigallia resta a guardare’. Il servizio, funzionale e con spazi dedicati alle esigenze sanitarie, è stato inaugurato di recente grazie all’impegno del primario chirurgico dell’Ospedale di Pergola, dottor Gammarota, e alla disponibilità della Regione.

Per il ‘Principe di Piemonte’ continuano invece i proclami riguardo a nuove realizzazione, mentre le liste di attesa si allungano e la carenza di medici causa sempre più disagi per i pazienti. Proclami contro cui si era scagliato anche il presidente del Tribunale del Malato Umberto Solazzi, che aveva chiesto riscontro sui tanti proclami fatti nei confronti dell’ospedale di Senigallia negli ultimi anni.

Sulla spiaggia di velluto si attende ancora la tac per il Pronto Soccorso, dove sembra che quella che sta per arrivare sarà un’altra estate all’insegna delle difficoltà per i professionisti che ogni giorno cercano di limitare i disagi dei pazienti. Ma le problematiche continuano a riguardare non solo U.o.c. pronto soccorso e liste di attesa, ma anche la mancanza di pediatri che si avverte da più di un anno dopo due pensionamenti, di cui uno con sostituto mentre per un altro, i pazienti erano stati ‘spalmati’ tra i pediatri già presenti, di cui alcuni sul territorio ma fuori comune.