"Sanità, ora un consiglio comunale aperto"

"Solo briciole alla nostra sanità". Dopo l’allarme lanciato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, l’opposizione chiede un consiglio comunale aperto. A incalzare è ’Patto per Jesi’ attraverso il consigliere Giancarlo Catani dopo l’aumento dei tetti di spesa varato nei giorni scorsi. "E’ palese che in una zona centrale della nostra regione come la Vallesina con oltre 100mila abitanti - rimarca Catani - e interessata da nuovi importanti flussi di traffico e di persone portati dagli insediamenti di nuove strutture logistiche (Amazon, ndr), non si possa intervenire con poche decine di migliaia di euro a fronte di gravi carenze in personale e macchinari". "La Regione – ha incalzato il sindaco Fiordelmondo - ha aumentato i tetti di spesa sanitaria per il personale, ma con una disparità di trattamento imbarazzante: dei 9 milioni stanziati complessivamente, appena 180mila euro (pari al 2%) è stato destinato all’Ast provinciale (Ancona, ndr). Risorse totalmente insufficienti che denotano una scarsa attenzione per una provincia dove risiede un terzo della popolazione regionale e che da tempo chiede una risposta per le sue strutture sanitarie di primo livello".