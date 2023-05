"Sanità, sicurezza e scuola le nostre priorità"

"Le tre "S": sanità, sicurezza e scuola. Sanità: sono l’unico ad aver dichiarato il futuro assessore a Servizi sociali e Sanità, la dottoressa Francesca Rosati; in 15 anni senza assessore dedicato è stato smantellato il poliambulatorio di via Rosselli e chiuso il presidio di Castelferretti. Non possiamo più permetterci un commercialista al Sociale. Alla scuola la prof. Maria Ambrogini per dare piena disponibilità ai dirigenti scolastici e permettere a insegnati e studenti di ritrovare le uscite didattiche senza limiti nel chilometraggio del trasporto scolastico".

La principale criticità cui far fronte?

"Indubbiamente la sicurezza. Non ricordo quando è stata convocata una Commissione Sicurezza da questo sindaco e dalla sua Giunta, forse perché per l’attuale amministrazione Falconara non ha problemi di sicurezza. Se per sicurezza intendono targasystem o tutor, sono solo sistemi per fare cassa in quanto non c’è contestazione immediata".

Ambiente e lavoro, come si coniugano?

"L’ambiente è un altro argomento degno di massima attenzione. Tutelare i lavoratori e non scendere al compromesso ’lavoro in cambio della salute’. Tramite i sindacati si deve partecipare a tavoli di confronto e garantire condizioni di salubrità negli ambienti di lavoro. Vigilare nel rispetto delle prescrizioni Aia. Attenzionare aziende potenzialmente inquinanti".

Periferie e quartieri, come ridare centralità?

"Nel nostro programma ho fortemente voluto il ’Consiglio di quartiere’ per confrontarsi con i residenti e decidere insieme le priorità, stanziando ciclicamente risorse per ogni quartiere".

Grandi ex, contenitori dismessi, incompiute: quale futuro?

"Solo nelle periferie nord, cinque: Montedison, 15 anni di nulla, neanche la bonifica è partita (sollecitare Ministeri e proprietà ad iniziare quanto prima); Caserma Saracini, bene la bonifica del terreno, ma nessuna ricaduta sociale per il quartiere (aprire confronto per acquisire i due palazzi con ex alloggi militari); ex Antonelli, necessita la bonifica immediata a 10 anni dalla chiusura; ex Squadra Rialzo e museo del treno, credo debba essere Rfi a mettere in sicurezza; oltre all’ex Filipponi".

Cosa ponete al centro dell’agenda culturale, turistica e giovanile?

"Cinemadiscoteca all’aperto da realizzare all’ex Tapioca; convezione con il cineteatro Excelsior tramite la parrocchia del Rosario; turismo storico-religioso tramite Agesci e associazioni cattoliche; turismo sportivo e balneare affidandoci ad Annamaria Sacchi, 42 anni di amministrazione pubblica tra cui i primi 20 all’Azienda Autonoma soggiorno e turismo di Senigallia, Montemarciano e Falconara".

Perché darvi fiducia?

"Perché le liste civiche di Baldassini e i Riformisti sono la vera novità. Persone senza interessi personali o di partito".

Giacomo Giampieri