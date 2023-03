Sanità, sindacati ai Comuni: "Momento critico"

Sanità, "situazione sul territorio critica". Le sigle sindacali Cgil Cisl Uil Fnp-Cisl Spi-Cgil Uilp-Uil chiedono un tavolo urgente ai sindaci del distretto sanitario n.8 per affrontare le criticità del sistema Salute. "É necessario avviare un serrato confronto istituzionale per affrontare le criticità e i nodi ancora irrisolti nella sanità territoriale e dell’ospedale di Senigallia. A nostro avviso non è più rinviabile la definizione e strutturazione di personale professionale e attrezzature per i servizi sanitari erogati nel territorio. Occorre superare la continua precarizzazione del personale sanitario, attraverso programmi di stabilizzazione, e il ricorso a prestazioni lavorative di medici temporanei tramite le cooperative". Un modus operandi utilizzato, a quanto pare, proprio per l’ospedale di Senigallia: " Giungono notizie di assunzioni di medici presso l’ospedale senza alcun atto programmatorio per il superamento delle croniche deficienze di personale medico, infermieristico e di personale paramedico e amministrativo – si prosegue nel documento -. Siamo molto preoccupati per il depotenziamento della medicina territoriale, del mancato avvio dopo il Covid delle campagne di screening e prevenzione per fasce di età e per patologie. Non si intravede il potenziamento dei servizi di salute mentale e di prevenzione del disagio psichico e delle dipendenze".