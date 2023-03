"Sanità, un Consiglio riservato ai cittadini"

"Stiamo chiedendo la convocazione della conferenza dei sindaci che nella prima seduta va diretta dall’Ast Ancona. C’è poi sul fronte della comunicazione un obbligo di legge relativo alla pubblicazione dei tempi di attesa e al relativo funzionamento. Solleciteremo ancora un confronto altrettanto aperto come quello che si è svolto il mese scorso con l’assessore regionale Saltamartini e il commissario Nadia Storti". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo rispondendo ieri in aula ad un cittadino Ivo Mercuri che lamentava con forza di non essersi visto concedere la possibilità di intervenire al consiglio aperto sulla sanità e soprattutto la difficoltà di accesso per visite e prestazioni al sistema sanitario regionale. "Chiedo che i cittadini jesini possano avere priorità nelle prestazioni all’ospedale cittadino e così i fabrianesi nel loro così da evitare inutili spostamenti". "Basta rubare i soldi ai cittadini che già regolarmente pagano le tasse con l’affare delle visite private intra moenia – ha incalzato Mercuri –. La salute è un diritto che va garantita equamente a tutti. Chiedo un consiglio aperto riservato ai cittadini, così da dare finalmente loro voce".