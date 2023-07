Sanitari in fuga, la guerra tra poveri degli Ospedali di Ancona

I contratti a tempo determinato non piacciono e in assenza di regole certe tanti sanitari lasciano gli ospedali del territorio. Una guerra tra poveri. Ne è testimone un sanitario che ha scritto alla nostra redazione: "Sono un operatore socio sanitario che ha fatto il concorso nella regione Marche, sono risultato idoneo a questo concorso e adesso mi vedo scavalcato, io come tanti miei colleghi, dalle stabilizzazioni. Gli idonei alla graduatoria hanno lavorato nel periodo Covid in strutture private, preso il Covid - io per ben due volte - hanno fatto sacrifici economici, personali per studiare e svolgere il concorso, sono stati spesi soldi pubblici e ora è inaccettabile che si faccia scadere una graduatoria da dove sono stati chiamati circa 300 idonei".