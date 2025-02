Sanremo, luci da Oscar per le grotte di Frasassi

"La luce è energia visiva, contiene varie frequenze dette colori. Noi la percepiamo non solo con gli occhi, ma con tutto il corpo, donandoci le varie emozioni della vita". È la definizione di luce del Premio Oscar Vittorio Storaro dal palcoscenico sanremese del "Festival Art. 21: L’Eco della Libertà dalle Grotte di Frasassi" un riconoscimento alla libertà di espressione, un tributo ad artisti e personalità del mondo della cultura che si impegnano nel raccontare e nel valorizzare le meraviglie del nostro Paese, condotto da Alvin Crescini. Il maestro Storaro ha spiegato il nuovo progetto di illuminazione delle Grotte di Frasassi creato con la figlia, l’architetto lighting designer Francesca Storaro, dove l’arte della luce diventa un tributo alla natura. Partendo dal concetto filosofico della prospettiva cromatica, utilizzato da Leonardo Da Vinci nei suoi dipinti, la nuova illuminazione offrirà una vastità unica ancora più reale di quanto l’intera visione delle Grotte di Frasassi permette. A Storaro, vincitore di tre Premi Oscar per i film "Apocalypse now", "Reds" e "L’ultimo imperatore" e di numerosi altri importanti riconoscimenti, è stato consegnato da Vincenzo Russolillo il Premio alla Carriera di Casa Sanremo. Il Presidente del Consorzio Gruppo Eventi Russolillo ha inoltre consegnato il Premio Eccellenza Italiana di Casa Sanremo a Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura. Nannipieri ha dedicato il riconoscimento alla memoria di Piero Cesanelli e ha sottolineato come due unicità delle Marche, le Grotte di Frasassi a Genga e Musicultura allo Sferisterio di Macerata, simboli d’eccellenza nei rispettivi campi, potrebbero presto iniziare una dinamica e sinergica collaborazione. Tanti i personaggi intervenuti e omaggiati per il loro lavoro nel raccontare e nel valorizzare le meraviglie del Paese. Lo scrittore e giornalista Angelo Mellone, direttore Rai day Time, per l’impegno nel promuovere la libertà di espressione. La giornalista Donatella Bianchi per i 30 anni di lavoro nella comunicazione e valorizzazione del patrimonio marittimo italiano nella trasmissione "Linea Blu" premiata dal sindaco di Genga Marco Filipponi. La conduttrice televisiva Metis Di Meo e il direttore comunicazione Anas spa partner Marco Ludovico, per "Italia on the Road" per il contributo alla promozione della bellezza e della diversità del nostro patrimonio culturale e naturale attraverso un turismo lento e sostenibile. Il regista e produttore Giorgio Verdelli per la sua capacità di raccontare storie e i giornalisti Quirino Falessi e Maria Carniglia di Travel Quotidiano e di Italia Absolutely premiati dall’Amministratore delle Grotte di Frasassi Lorenzo Burzacca.