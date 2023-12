Santa Barbara porta un nuovo mezzo al comando dei vigili del fuoco. Lunedì la cerimonia per la patrona dei vigili del fuoco si è svolta anche in tutti i distaccamenti del comando di Ancona e così anche a Fabriano, alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose. A celebrare la santa messa nell’autorimessa è stato il vescovo sua eccellenza Francesco Massara, alla presenza dei sindaci e le rappresentanze dei Comuni del territorio di competenza di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi e Genga. Con l’occasione è stato inaugurato e benedetto un nuovo automezzo assegnato al distaccamento di Fabriano, "un Mercedes Unimog 4X4 dotato di modulo incendi boschivi in versione estiva e una turbina spazzaneve in versione invernale". Il comandante Pierpaolo Patrizietti al termine della partecipata e sentita cerimonia religiosa, ha relazionato sull’attività, quest’anno particolarmente consistente, del distaccamento di Fabriano e di tutto il comando di Ancona dell’anno in corso.