Santa Casa, lavori sulle facciate. E intanto il sindaco punta sul decoro

Sono in partenza altri lavori imponenti a beneficio della basilica della Santa Casa, anche in vista del Giubileo 2025. Come conferma una deliberazione della giunta regionale, è stato approvato l’intervento per il complesso monumentale del santuario per un importo pari a sette milioni e centomila euro. I lavori sono stati suddivisi in due stralci: opere di consolidamento e restauro conservativo dei prospetti laterali della Basilica per un milione e 640mila euro e lavori di restauro conservativo delle superfici lapidee della facciata e del sagrato per 800mila euro. "Gli interventi che saranno oggetto dell’accordo sono connotati da un elevato pregio professionale sia nella realizzazione della fase progettuale che dei lavori, con un alto tasso di attenzione e di potenziale analisi utili ad accrescere sia le professionalità del Settore Suam Lavori Pubblici che del Segretariato Regionale del MiC per le Marche - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio", si legge nel documento.

Grande l’attenzione al decoro. A Loreto è partita intensa la lotta alle deiezioni canine, o meglio, ai padroni indisciplinati che non le raccolgono. "Ho dato mandato rigido ai nostri vigili urbani di controllare coloro che portano a passeggio il proprio cane affinché rispettino l’ordinanza facendo uso del kit apposito per raccogliere le feci canine – fa sapere alla cittadinanza il sindaco Moreno Pieroni tramite videomessaggio -. Occorre rispetto nei confronti di noi cittadini dal punto di vista igienico. Mi stanno arrivando decine di segnalazioni da parte di cittadini indignati che invece vanno in senso contrario".