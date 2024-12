Santa Lucia prende vita: spettacolo alla Pinacoteca di Palazzo Pianetti a Jesi

La Santa Lucia esce dalla tela e si anima in uno spettacolo pensato per tutti: dai bambini (dai sei anni in su) ai ragazzi ma anche per gli adulti. Da oggi a domenica in occasione della festa di Santa Lucia, la Pinacoteca di Palazzo Pianetti di Jesi accoglie lo spettacolo "I doni di Lucia" di e con Lucia Palozzi, davanti alla monumentale pala "Santa Lucia davanti al giudice" (1532), capolavoro dell’arte rinascimentale realizzato da Lorenzo Lotto.

Un’opera tra le più spettacolari realizzate dall’artista veneto nelle Marche. L’appuntamento con la produzione del Teatro Giovani Teatro Pirata è per oggi pomeriggio alle 17, domani alla stessa ora e domenica sia alle 11 che alle 17. Nella performance l’attrice narra la storia del personaggio di Santa Lucia, indossando un costume che è la perfetta riproduzione dell’abito della Santa raffigurato nel dipinto. La fanciulla, di agiata famiglia siracusana, in cambio della guarigione di sua madre aveva fatto voto di donare le sue ricchezze ai poveri, rinunciando al matrimonio, già programmato, con un giovane patrizio.

Quest’ultimo, indignato, portò Lucia in tribunale, davanti al giudice Pascasio che la ritenne colpevole. Condannata, la Santa si mostrò, nella sua fede, di una inamovibilità marmorea; dapprima venne legata a una schiera di buoi che non riuscirono a trascinarla, poi i carnefici decisero di ucciderla conficcandole un pugnale nel collo e poi la gettarono in un rogo ardente, ma inutilmente. Scampata indenne a questi supplizi, Lucia morì a seguito della decapitazione. "I doni di Lucia" è uno dei tanti appuntamenti del cartellone della 41esima stagione di Teatro Ragazzi, organizzata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 16 Comuni delle Marche.

Lo spettacolo si collega inoltre ad uno speciale progetto di formazione dal titolo "Orientare lo sguardo" a cura di Lucia Palozzi. Il percorso formativo è rivolto a educatori e ad insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, e propone da gennaio a marzo una sperimentazione di pratiche che si muovono tra due linguaggi, quello del teatro e quello dell’arte.

"Tale obiettivo – spiegano i promotori - sarà perseguito in modo laboratoriale, esplorando teoricamente e soprattutto praticamente i significati artistici, storici e culturali delle opere d’arte, dando voce ai personaggi rappresentati e vestendone i panni". Biglietto posto unico 6 euro. I posti sono limitati, prenotazioni: 073156590 – 3341684688. Biglietteria aperta da un’ora prima in pinacotea.