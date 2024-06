Santa Maria della Misericordia, corsa alle donazioni

Negli scorsi mesi c’erano stati ripetuti ed accorati appelli, nel tentativo di salvare uno scrigno d’arte unico nel panorama artistico e culturale del territorio: la chiesa di Santa Maria della Misericordia.

E dalle richieste si è passati ben presto ai fatti. Ovvero, grazie all’Art Bonus, aziende, banche, ma anche associazioni, artisti e privati hanno donato complessivamente 17.400 euro che permetteranno di finanziare parte del restauro. Esattamente la metà: ne servono altrettanti per raggiungere il budget necessario di oltre 34mila euro. Tra l’altro l’incentivo prevede detrazioni fiscali molto vantaggiose, tanto per le aziende quanto per i singoli cittadini: chi dona può recuperare, l’anno successivo, il 65 per cento di quanto versato attraverso la restituzione delle tasse già versate.

Se per esempio un privato dona 100 euro nel 2024, potrà recuperarne 65 l’anno successivo. Al momento sono arrivate 23 donazioni, che è bene ricordare possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno. La speranza è che ne arrivino altre per intervenire nel gioiello inserito all’interno del cimitero di Castelferretti.

Dall’assessore alla Cultura Marco Giacanella un invito esplicito: "La chiesa è un posto del cuore per i castelfrettesi e per tutti i falconaresi. Infatti sono stati tanti i cittadini, anche non residenti nelle frazione, che hanno dato il loro contributo. Il mio appello va a tutti coloro che hanno a cuore l’arte e vorrebbero vedere preservato questo tesoro storico: si può donare in qualsiasi momento dell’anno, con grandi vantaggi fiscali, per far tornare a splendere la chiesa di Santa Maria della Misericordia".

L’intervento che il Comune di Falconara intende realizzare è il restauro del pannello di affreschi di San Sebastiano e San Girolamo, realizzati, come gli altri affreschi, da Giambono di Corrado da Ragusa e dalla sua bottega nella seconda metà del 1400. Il restauro prevede una prima campagna diagnostica, la rimozione del pannello dalla sede attuale, la pulitura delle superfici e la ricostruzione pittorica delle abrasioni e delle lacune.

È poi previsto il riposizionamento del pannello e l’installazione di un impianto di deumidificazione. Non a caso, la chiesa presenta anche delle infiltrazioni. La chiesa di Santa Maria della Misericordia è un luogo del cuore per Castelferretti.

Venne edifica agli inizi del XV secolo ad opera della famiglia dei Conti Ferretti, proprietari del Feudo, a seguito di una epidemia di peste. Subì alcune modifiche nel 1610, quando la navata venne allungata e sopraelevata e furono realizzate le sei finestre. In quell’occasione gli affreschi vennero totalmente intonacati e ritornarono visibili solo agli inizi del Novecento. Nel 1916 l’edificio è stato iscritto nell’elenco degli edifici monumentali per la provincia di Ancona.