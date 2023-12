Santa Maria Nuova, addio a Stefano Moreschi l'ambulante con la passione per il ballo

Santa Maria Nuova (Ancona), 5 dicembre 2023 – Si è spento per sempre il sorriso gentile di Stefano Moreschi, ambulante con la passione per il ballo. Originario di Santa Maria Nuova Moreschi, 55 anni, viveva a Porto Recanati e insegnava kizomba e balli latino americani a Matelica, Fabriano, Pesaro, Chiaravalle e Jesi assieme alla sua inseparabile compagna Eleonora. A essere fatale a Stefano, tre figli, l’ultimo di appena un anno, una brutta infezione polmonare, a quanto pare dovuta alla legionella che avrebbe trovato terreno fertile a causa di una patologia con cui conviveva da anni. In poche settimane Stefano è stato strappato all’affetto di tanti amici che pure hanno pregato con grande forza. Ieri mattina il decesso all’ospedale di Torrette dove era ricoverato in gravissime condizioni. Stefano che appartiene ad una famiglia di commercianti con una storia di un secolo alle spalle era un’istituzione in piazza della Repubblica a Jesi dove apriva, con i genitori Paola e Giovanni, il banco di articoli casalinghi. Ma lo era anche in altre piazze come quella di Filottrano e Moie e tra moltissime persone grazie alla sua passione: il ballo. Da istruttore insegnava in diverse palestre nel maceratese, nell’anconetano e a Pesaro dove era l’organizzatore del KiMa International Festival. “Come è strana la vita: ci ha dato una creatura meravigliosa per portarmene via un’altra. Cercherò di fare del mio meglio, portando avanti i tuoi sogni e i tuoi progetti ma soprattutto crescere nel migliore dei modi il nostro bambino” commenta distrutta dal dolore la compagna Eleonora Fraschini. Giovedì alle 15 alla chiesa di Sant’Antonio di Padova di Santa Maria Nuova l’ultimo saluto.