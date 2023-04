Santa Monica, dai cantanti allo sbaraglio al "Music Factory" con i Cantieri Musicali

Quella appena iniziata sarà un’intensa settimana per il Santa Monica di Ancona. Il locale situato nell’area del PalaPrometeo Rossini domani sera rinnova il suo tradizionale appuntamento con i ‘cantanti allo sbaraglio’ del karaoke. Microfoni aperti a partire dalle ore 22. La serata andrà avanti fino alle 2 del mattino, naturalmente in compagnia del maestro di cerimonie Piero Pirani, autentico specialista del genere. Giovedì sarà la volta di ’Music Factory’, a cura dei Cantieri Musicali, mentre venerdì toccherà a ‘Cena con delitto’, evento da ‘brividi’ in cui bisognerà scoprire il colpevole di un omicidio. I nostalgici non possono perdere la serata di sabato, con la cena show ‘Saturday Night Fever’, dedicata alla musica dance degli anni ‘70. Per informazioni e prenotazioni: 071 2862577 e 3518846706 (solo messaggi whatsapp).