Santa Patrona, modifiche alla viabilità

La città si prepara a celebrare la sua Santa Patrona, la Beata Vergine Maria del Rosario, nella giornata di giovedì 8 maggio. Pronte alcune modifiche alla viabilità. In tal senso, ieri, sono state diffuse le prime informazioni rispetto alla tradizionale processione che si terrà a partire dalle 18.45.

Tenuto conto che l’iniziativa religiosa, partendo dal piazzale antistante la parrocchia della Beata Vergine Maria del Rosario, si snoderà lungo le vie Leopardi, Trento, Bixio, oltre a piazza Garibaldi e poi di nuovo nelle vie Bixio, IV Novembre, Leopardi e Gobetti, per terminare nello slargo di fronte alla chiesa, al fine di garantire il regolare svolgimento della processione, l’incolumità di tutti i partecipanti e la massima sicurezza della circolazione stradale, si è appreso che sarà necessario sospendere temporaneamente il traffico veicolare nelle strade dov’è previsto il passaggio del corteo.

Dunque, in quelle vie, è già stata disposta la sospensione temporanea della circolazione stradale, a partire dalle 18.45 e fino a fine processione, proprio per il giorno dell’8 maggio. Come di consueto saranno attesi molti cittadini, oltre alle autorità falconaresi per le celebrazioni.