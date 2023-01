Sant’Antonio Abate, nelle chiese torna la benedizione del pane

Nella diocesi di Jesi sono diverse le parrocchie dove si torna a festeggiare sant’Antonio Abate, dopo due anni di sospensione per la pandemia. Nella parrocchia jesina di San Francesco d’Assisi è una tradizione antica e molto sentita e sono tre anni che non si svolgeva più a causa delle limitazioni per il Covid. Oggi e domani alle 18:30 la festa sarà preceduta dalla preghiera del santo Rosario, alle 19 seguirà la Santa Messa e preghiera a sant’Antonio. Martedì, giorno della festa di sant’Antonio Abate, la distribuzione del pane benedetto sarà a partire dalle 7,30. Le sante Messe saranno alle 8,30, alle 10,30 e alle 19. Alle 16:30 ci sarà la benedizione degli animali presso il piazzale accanto alla chiesa). Diverse le cerimonie previste nelle altre parrocchie della città e in Vallesina. A San Massimiliano Kolbe e Santa Maria Assunta di Tabano a Jesi Sant’Antonio sarà celebrato martedì ma anche il 22 gennaio. Nella parrocchia della Santissima Annunziata di Montecarotto la festa di sant’Antonio Abate si celebra oggi ed è un momento di gioia e di condivisione dei valori del mondo agricolo con la comunità, nonché un tributo agli animali come compagni di vita.