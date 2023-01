Sant’Apollinare aperta domani

La Basilica di Sant’Apollinare in Classe sarà aperta in via straordinaria nella giornata di domani, dalle 13.30 alle 19.30 (ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura). Dalle 8.30 alle 16.30, sempre domani, è l’orario in cui sarà possibile visitare il Mausoleo di Teodorico (anche in questo caso, ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura della struttura). Per quanto riguarda poi il Palazzo di Teodorico, è stato riaperto al pubblico dal 2 gennaio dopo i lavori di illuminazione.

L’accesso all’edificio sarà possibile dalle 8.30 alle 13.30. Altre informazioni sulle strutture e su quanto offre Ravenna in questi ultimi giorni di festa sul sito www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it .