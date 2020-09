Jesi (Ancona), 26 settembre 2020 - Santiago è a nelle Marche: il viaggio in ambulanza e poi sarà preso in carico dal personale della Neurochirurgia di Torrette dove potrà essere sottoposto a nuovo intervento chirurgico. Un viaggio lungo e non certo facile per lui che è partito ieri pomeriggio da Bangkok per arrivare stamattina presto ad Amsterdam e qui attendere il volo per Roma.

Ad attenderlo nella capitale un’ambulanza: quella che lo sta riportando all’ospedale regionale. Ad attenderlo a Torrette c’è Marcello Loccioni, padre del 29enne jesino (ma che da alcuni anni vive a Campione d’Italia) bloccato in Thailandia dal 20 giugno scorso quando è caduto da un ponte alto circa 8 metri. Dopo tanti tentativi ci siamo finalmente.

Ben quattro voli sono stati tutti stoppati a poche ore dal decollo, o per motivi burocratici o per la situazione clinica del ragazzo o per un problema legato agli accompagnatori durante il viaggio. Ma ora Marcello è emozionato e non vede ‘ora di riabbracciare il suo Santiago, animatore nei villaggi turistici. dice Marcello in attesa dell’ambulanza. La mamma Ana Maria e il fratello Diego sono collegati dalla Svizzera e pregano per il loro Santi, affinchè possa tornare a camminare e alla vita che era abituato a fare.