Santini dell’Amat: "Voglia di teatro La risposta al distanziamento Covid"

di Raimondo Montesi Il 2023 sarà un anno impegnativo per Gilberto Santini, direttore dell’Amat. L’ente di cui è alla guida dal 2006 nel corso degli anni è diventato un ‘colosso’, capace di dividersi fra teatro, danza, musica e circo contemporaneo, portati in oltre 83 Comuni della regione. Senza contare i tantissimi progetti ‘collaterali’ (in realtà tutti molto importanti). Santini, le situazioni che affliggono da qualche tempo il mondo non sono risolte: pandemia, guerra, crisi economica. Ottimista o pessimista per il nuovo anno? "Ottimista. Mi ‘costringe’ ad esserlo la risposta del pubblico. Siamo tornati ai livelli pre pandemia. La sera del 31 dicembre, tanto per dire, abbiamo riempito il teatro di Fano. Vedo le persone più a loro agio, c’è maggiore serenità. C’è chi si mette la mascherina, magari per evitare di contagiare qualcuno, ma in generale sta vincendo il senso di comunità che il teatro crea. C’è voglia di stare insieme, dalle grandi città fino ai piccoli borghi dell’entroterra, e anche di trovare delle risposte in quello che si vede andare in scena. Insomma, i teatri come ‘piazze al coperto’". E gli artisti? "Anche da parte loro c’è voglia di incontrare gli altri. Lo dimostrano le sempre più numerose residenze...