"Santo piacere. Dio è contento quando godo" Giovanni Scifoni protagonista al teatro Valle

Sarà Giovanni Scifoni con "Santo piacere. Dio è contento quando godo" a chiudere stasera (ore 21.15) il programma in abbonamento del teatro Valle di Chiaravalle. Lo spettacolo, diretto da Vincenzo Incenzo, vede l’attore romano partire dal presupposto che anima e corpo sono da sempre in guerra, e cercare (ironicamente) di porre fine a un eterno conflitto. "Non c’è sesso senza amore è solo il riff di una canzone o una verità assoluta? Come la mettiamo con il VI Comandamento? – si legge nella presentazione –. Tutti dobbiamo fare i conti con la carne. Anima e corpo sono in guerra da sempre, alla ricerca di un’indipendenza. Come in tutte le guerre, nel tempo mutano le strategie e i rapporti di forza. Ma noi, credenti, bigotti o atei incalliti, continuiamo ad inciampare nelle nostre mutande, tra dubbi e desideri". Scifoni ha un piano: porre fine all’eterno conflitto tra "Fede e Godimento" e "fare luce su una verità catartica, dove l’anima possa ruzzolarsi sovrana nel sesso e il corpo abbracciare l’amore più puro". Pone il pubblico al centro di un "esperimento", avventurandosi tra vizi, ragioni e sentimenti.