Santoni e Pieretti di Jesi allo Young Scientists EUCYS

Due ex studenti dell’Iis Galilei di Jesi nel team dell’European Union Contest for Young Scientists (Eucys) a Bruxelles, uno dei più importanti eventi scientifici d’Europa e finanziato dalla Commissione europea. Matteo Santoni e Filippo Pieretti, sono attualmente membri del team organizzativo dell’evento. L’Eucys è una vetrina per giovani scienziati provenienti da tutta Europa e fornisce loro l’opportunità di presentare progetti di ricerca in una competizione di alto livello. Matteo Santoni, che ha completato il suo percorso di studi al Galilei di Jesi nel 2021, laureando in Chimica a Camerino, è stato scelto come uno dei membri del team dell’evento. "È un onore essere coinvolto in un evento così prestigioso e importante per l’avanzamento della scienza in Europa" commenta Matteo. Filippo Pieretti, anch’esso ex studente del Galilei e ora laureando in Chimica Industriale a Bologna, ha assunto un ruolo nella logistica e supporto interno dell’evento. "È incredibile vedere quanti giovani talenti provenienti da tutta Europa si riuniscano in un unico luogo per condividere la loro passione per la scienza. Fiero di farne parte".