Sanzio, D’Orsogna pronto a volare a Forlì

L’aeroporto di Forlì punta a rinforzarsi con l’ingresso di nuovi partner e con l’offerta da parte di un fondo di investimento italiano. Un’operazione che potrebbe "colpire" anche l’Aeroporto delle Marche. Forlì, infatti, ha in piedi una trattativa - che viene descritta come avanzata, quasi sul punto di essere conclusa - per un nuovo manager.

Il ruolo importante per il quale lo scalo romagnolo avrebbe individuato il candidato. Il nome risponde a quello di Alexander D’Orsogna. Sì, proprio l’amministratore delegato dell’aeroporto delle Marche. Nato a New York, compirà 50 anni tra pochi giorni, ha doppia cittadinanza (americana e italiana), con origini pugliesi. Nei suoi studi c’è anche un master dell’Università di Bologna. D’Orsogna è arrivato in regione il primo settembre 2022 per prendere il posto di Carmine Bassetti. Una scelta arrivata dal fondo che ha la maggioranza del Sanzio.

Forlì avrebbe messo nel mirino D’Orsogna proprio alla luce dei risultati ottenuti ad Ancona e anche per la sua conoscenza del settore aerospaziale, uno di quelli su cui Forlì progetta di espandersi grazie al tecnopolo e agli accordi con Università di Bologna, Regione e Fondazione Cassa dei Risparmi (da tempo si fa il nome di Leonardo tra i privati coinvolti). Ma adc essere apprezzato è anche il lavoro sulle manutenzione, su cui Forlì è pronta a scommettere, anche con la costruzione di numerosi nuovi hangar come previsto nel piano di sviluppo presentato nel 2023 e valido fino al 2038.

Ovviamente a fare breccia fori dalle Marcyhe sono anche i risultati operativi con l’aeroproto delle Marche che stima di chiudere l’anno con 600mila passeggeri e, in particolare, un aumento di quelli dal nord Europa. Senza dimenticare il forte sviluppo commerciale con l’arrivo di rotte garantite ad esempio da Volotea, la compagnia spagnola che garantisce la rotta per Parigi ed è pronta a far partire quella alla volta di Barcellona. Ciliegina sulla torta la gestione dei "voli di continuità" per Roma, Milano e Napoli. Insomma una lunga attività portata avanti da D’Orsogna che ha sicuramente colpito ghi gestisce l’aeroporto di Forlì.

Il problema, nel caso D’Orsogna dovesse confermare l’addio alle Marche, è relativo alla sua sostotuzione. Il manager, in questi due anni, si è fatto apprezzare, è riuscisto a gestire momenti delicati (ad esempio il caso Aeroitalia) e ha portato avanti trattative importanti come quella attualmente sulla sua scrivania relativa a Rynair: dal potenziamento dei voli all’ipotesi avanzata dalla compagnia irlandesi di realizzare una base proprio al Sanzio. Ma poi ci sono i rapporti con Amazon che dovrebbe posizionare la base dei suoi droni proprio nello scalo. Insomma un lungo elenco di "pratiche" che, se il manager dovesse lasciare, non sarebbero facili da gestire essendo già in itinere. Vedremo nelle prossime ore se D’Orsogna si farà attirare dalla sirene romagnole o deciderà di restare nelle Marche.