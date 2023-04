"Sanzio e Interporto: il rilancio è iniziato"

Voli di continuità territoriale, arretramento dei binari, Orte-Falconara. E poi date per l’Ultimo Miglio di Ancona e i milioni per l’Interporto. Alcuni dei temi toccati ieri dai viceministri alle Infrastrutture Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami nella prima tappa di un sopralluogo che guarda al futuro e all’intermodalità tra porto, aeroporto e interporto sui quali Governo e Regione intendono investire per colmare l’atavico gap infrastrutturale. Si parte con l’apertura delle rotte aeree per Roma, Milano e Napoli: "È previsto per giugno il bando per individuare i vettori che si occuperanno dei voli di continuità territoriale – il punto di Bignami -. Andremo a gara a giugno per individuare chi gestirà gli slot e le tratte per i prossimi tre anni. Dal primo ottobre dovremmo avere la misura applicata sulle tratte di Roma, Napoli e Milano". Sul fronte porto di Ancona, "l’idea è quella di investire su un ampliamento per rilanciarlo anche in considerazione del fatto che, quando terminerà la guerra in Ucraina, ci sarà un aumento dei traffici soprattutto da e verso Balcani ed Est Europa. Prevediamo anche un nuovo Prg portuale per consentire allo scalo di svilupparsi ulteriormente", ha aggiunto Rixi.

Dunque sull’Interporto: "Per consentire di potersi ampliare in maniera significativa ci sono risorse per 43 milioni: 23 milioni già erogati e altri 20 prossimamente - ha specificato Rixi -. Ci sarà da costruire una rete di connessioni e, in particolare, gli Ultimi Migli ferroviari rispetto agli altri scali". Su questo Bignami: "Proprio in queste ore è stato sbloccato dal Ministero dell’Ambiente l’Ultimo Miglio, l’opera necessaria per collegare il porto di Ancona con l’interporto di Jesi. Si tratta di quei famosi 2,5 chilometri di collegamento stradale che sono oggi realizzabili in seguito alle prescrizioni del Mase. Un’opera che comporta spese per circa 150 milioni. Prevediamo il bando a giugno per poi iniziare la cantierizzazione delle opere a marzo 2024. Per il completamento dei lavori la prospettiva è quadriennale".

Molto si farà anche per potenziare l’assetto ferroviario: "Abbiamo ereditato una situazione con i due bypass su Pesaro e Fano che costituivano delle ‘toppe’ – la voce di Bignami -. La Regione invece ha sempre immaginato una soluzione strutturata e prospettica". Quale, ad esempio, l’arretramento che "comporta un costo e un impegno maggiore e una tempistica differente. Il primo tratto da Rimini fino ad Ancona e poi il secondo stralcio da Ancona in giù".

Garanzie anche sul potenziamento della Orte-Falconara, finanziata con fondi Pnrr: "Si farà, al massimo cambieranno le coperture", ha detto Rixi. Il governatore Francesco Acquaroli sull’intermodalità ha aggiunto "dalle Marche può partire un modello di sviluppo nuovo in grado di sostenere la competitività del sistema Paese, un polo che può aiutare tutta l’area a tornare centrale dal punto di vista geopolitico".

g. g.