Sanzionato un cittadino del Bangladesh per abbandono di rifiuti

Abbandona un frigorifero vicino ad un cassonetto, ma viene immortalato dalle telecamere di sicurezza: sanzionato per 400 euro un cittadino del Bangladesh. Ad intercettarlo gli agenti della polizia locale, che gli hanno contestato la violazione avvenuta in spregio al decoro urbano. Tra l’altro, quel frigo poteva essere consegnato a Marche Multiservizi, che offre un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti. Dal primo gennaio sono stati 74 gli abbandoni selvaggi di rifiuti sanzionati dagli agenti del Comando di Palazzo Bianchi, che hanno elevato più di 22mila euro di multe. Altri autori di smaltimenti abusivi sono in corso di identificazione, grazie alle immagini delle fototrappole e degli impianti privati di videosorveglianza. È emerso un campione di popolazione e artigiani che non si vogliono adeguare alle norme sull’ambiente in alcun modo. L’aspetto positivo, però, è che la maggioranza della popolazione è abbastanza rispettosa delle regole e della differenziata. La polizia locale precisa "che affidare lavori e pulizie a ditte non autorizzate o ad artigiani irregolari comporta lo smaltimento abusivo dei materiali di risulta, con la conseguenza di esser corresponsabili degli abbandoni illeciti che ne conseguono".