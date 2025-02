"Sapore di mare – Il musical", c’è l’atteso debutto nazionale

Il giorno tanto atteso è arrivato. Questa sera (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano debutta in anteprima nazionale ‘Sapore di mare – Il musical’, nato proprio nella città della carta dopo una residenza di allestimento.

E’ la prima volta che il celebre film dei fratelli Vanzina arriva a teatro, con tanto di band dal vivo. L’adattamento è firmato da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi, mentre la regia è di Maurizio Colombi. Come ‘colonna sonora’ ci saranno alcune delle più belle canzoni italiane dei favolosi anni ‘60 e un cast di affiatatissimi artisti capitanato da Paolo Ruffini e Fatima Trotta.

Lo spettacolo è un viaggio evocativo nel cuore degli anni del boom, fra amori estivi, spensieratezza e melodie senza tempo. Lo show trasporta il pubblico nelle atmosfere inconfondibili delle estati versiliesi, ispirandosi all’iconico film che ha segnato un’intera generazione. Diretto da Carlo Vanzina, che lo sceneggiò insieme al fratello Enrico, ‘Sapore di mare’ diventa finalmente un ‘jukebox’ in versione live destinato a far cantare agli spettatori brani scolpiti nella memoria collettiva e cuore pulsante del nostro patrimonio musicale. Qualche titolo? ‘Il cielo in una stanza’ di Gino Paoli interpretata da Mina, ‘Una rotonda sul mare’ di Fred Bongusto, ‘Nessuno mi può giudicare’ di Caterina Caselli e ‘Non son degno di te’ di Morandi.